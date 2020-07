HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Sartorius von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 300 auf 330 Euro angehoben. Das erste Halbjahr des Laborausrüsters sei sehr stark ausgefallen, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung erscheine aber übertrieben./mf/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE0007165631

