HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Software AG nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das zweite Quartal des Darmstädter Softwareherstellers habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alle Absatzregionen hätten sich gut entwickelt./mf/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000A2GS401

