ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Markt benötige noch mehr Klarheit über die rechtliche Situation, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung nach einem Teilsieg des Unternehmens vor einem US-Berufungsgericht. Erst dann sei es möglich, die in der Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns schlummernden Werte zu heben./mf/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2020 / 21:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2020 / 21:55 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BAY0017

