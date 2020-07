Microsoft will das Nutzerinterface von Office vollständig erneuern. Im Zentrum stehen minimalistischere Bedienelemente und ein stärkerer Fokus auf die eigentliche Arbeit. Seit Office 2007 setzt Microsoft auf das als Ribbon bekannte Menüband zur Bedienung der bekannten Büroanwendungen des Konzerns. In den letzten Jahren wurde das Ribbon-Interface zwar immer wieder angepasst, das grundlegende Bedienkonzept blieb allerdings gleich. Jetzt hat Office-Designchef Jon Friedman jedoch in einem Blogbeitrag angekündigt, dass Microsoft das Nutzerinterface über die nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...