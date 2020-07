Paris (www.fondscheck.de) - Die Weltwirtschaft steckt in einer Rezession, von der auch die Schwellenländer nicht verschont bleiben, so Emil Wolter, Portfoliomanager des Comgest Growth Emerging Markets (ISIN IE00B240WN62/ WKN A0M1ZM).Allerdings gebe es bei all dem Schatten, der sich derzeit breit mache, auch Licht: Aus Sicht der unabhängigen internationalen Fondsgesellschaft Comgest hätten Schwellenlandaktien nach einem Jahrzehnt der schwachen Performance nun starkes Aufholpotenzial. Der Wachstumstreiber dieser Renaissance ist und bleibt vorerst China, so die Experten von Comgest. Das Land habe sich nicht nur während der Covid-19-Krise, trotz Handelskrieg, Virus-Eindämmung und Dollar-Stärke, für viele als unerwarteter sicherer Hafen bewährt. Vielmehr wachse seine Bedeutung für die Weltwirtschaft sowie an den Börsen zunehmend, während sich das Reich der Mitte allmählich zum Zentrum wichtiger Zukunftstrends entwickle. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...