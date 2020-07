BorgWarner hat mit der Lieferung seines elektrischen Antriebsmoduls eDM für drei chinesische Elektromodelle begonnen. Konkret wird das eDM den JMC-Ford Territory EV, Aiways U5 und Leading Ideal One antreiben. Das eDM soll sich laut dem Hersteller besonders durch seine Modularität auszeichnen. So soll die Lösung etwa an der Vorder- oder Hinterachse eingebaut werden können. Dabei soll das eDM sowohl ...

