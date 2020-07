Nun ist es also passiert! Nach jahrelangem Lavieren und der Ambivalenz der Interpretationen, welche zu den entstandenen Chartmustern passen, hat der Silberpreis einen entscheidenden, weil richtungsweisenden Schritt nach oben gemacht.Als am ganz frühen Dienstagmorgen klar wurde, dass die EU das Verschuldungsverbot endgültig über Bord wirft, eigene Steuern erheben wird und damit einen großen Schritt hin zu einer auf dem Reißbrett entworfenen Staatsqualität gehen soll, war klar, was das für die Märkte bedeutet.

