Wieder zunehmende Spannungen zwischen China und den USA haben am Mittwoch für Gewinnmitnahmen am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Der Dax büßte bis zur Mittagszeit 0,44 Prozent auf 13 113,78 Punkte ein. Am Dienstag noch war der Leitindex, angetrieben von der Einigung der EU auf das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte, bis auf 13 313...

Den vollständigen Artikel lesen ...