Erfurt (ots) - Die Produktion der 13. Staffel von "Dein Song" (ZDF) ist am 22. Juli auf Schloss Biebrich in Wiesbaden gestartet. Mit kreativen Kompositionen von Rock und Pop über Jazz bis hin zu Sprechgesang möchten 14 junge Songwriter*innen und zwei Songwriting-Duos im Alter von zehn bis 18 Jahren bei den Auftakt-Castings begeistern. Wer setzt sich vor der prominenten Jury durch und ergattert das begehrte Ticket für die nächste Runde?Neben dem Musiker Angelo Kelly, "MIA."-Frontfrau Mieze Katz und "Tonbandgerät"-Sänger Ole Specht, möchte Singer-Songwriterin LOTTE als neues Jury-Mitglied und ehemalige "Dein Song"-Patin ihre musikalischen Erfahrungen mit den jungen Songwriter*innen teilen: "Ich freue mich riesig, das neue Jurymitglied von, Dein Song' sein zu dürfen! Es ist tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, dass ich als Jurorin tätig bin. Für mich wird es eine große Herausforderung sein, die Musik zu bewerten, da jeder Songwriter anders schreibt und sehr individuell ist. Aber das ist ja auch das Schöne daran und deshalb ist es auch so bunt in der Musikwelt! Ich fühle aber, wenn ein Song Gefühl trägt und echt ist - und genau daran werde ich mich einfach festhalten!"Diese Songwriter*innen präsentieren beim Casting in Wiesbaden ihren Song:· Aljoscha (16) aus Rechtenbach mit "Walk the Way"· Benedikt (15) aus Basel mit "Von Zeit zu Zeit"· Celina (16) aus Halberstadt mit "Hier mit dir"· David (14) und Ivan (14) aus Düren mit "Day and Night"· Fine (13) aus Braunschweig mit "Ich will"· Greta (10) aus Berlin mit "Towards the Moonlight"· Joschka (13) und Luis (13) aus Pforzheim mit "Rise up"· Lars (18) aus Göttingen mit "Perfekt sein"· Leon (16) aus Schriesheim mit "Wir schweigen"· Lion (16) aus Bielefeld mit "Fallschirm"· Lola (16) aus Bonn mit "What if"· Lucas (17) aus Köln mit "Leben mit Einschränkung"· Malik (18) aus Bielefeld mit "Forevermore"· Sarah (14) aus Bocholt mit "Leise Worte werden laut"· Sophie (14) aus Gehrden mit "Let me dream"· Summer (10) aus Lüneburg mit "Get up now"Während nach der spannenden Jury-Entscheidung für einige Künstler*innen die musikalische Reise leider schon auf Schloss Biebrich beendet sein wird, wartet auf die glücklichen Casting-Gewinner*innen im Herbst eine besondere Überraschung: das neue Komponistencamp in Österreich! Die Nachwuchskomponist*innen reisen für einige Tage in ein atemberaubendes Alpenpanorama, um in luftiger Höhe mit der "Dein Song"-Band weiter an ihren Kompositionen zu arbeiten und musikalische Gipfel zu erstürmen.Nur für acht junge Songwriter*innen erfüllt sich anschließend der Traum, ihren Song mit einem prominenten Musikpaten weiter zu entwickeln und zu perfektionieren. Nach einer professionellen Aufnahme im Tonstudio und der Produktion eines eigenen Musikvideos, freuen sich die Finalist*innen auf den lang ersehnten Höhepunkt: der gemeinsame Auftritt mit ihren Pat*innen im großen "Dein Song"-Live-Finale! Hier haben die TV-Zuschauer per Telefon- und Onlinevoting die Wahl: Wer wird "Songwriter*in des Jahres" 2021?Die 16-teilige Doku-Serie "Dein Song" ist ab Frühjahr 2021 bei KiKA zu sehen und begleitet die Künstler*innen auf ihrem Weg vom Casting über das Komponistencamp bis hin zur Zusammenarbeit mit ihren prominenten Musikpat*innen im Tonstudio. Das Moderatoren-Team Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich führen wie in den vergangenen Jahren durch die neue Staffel.Kreative Nachwuchsförderung und eine nachhaltige Philosophie sind seit vielen Jahren die Eckpfeiler des Erfolgs von "Dein Song". Der Nachwuchskomponisten-Wettbewerb überzeugt Zuschauer*innen und Kritiker*innen gleichermaßen und sorgt regelmäßig für hohe Einschaltquoten in der jungen Zielgruppe des KiKA. Prominente Musiker*innen wie Annett Louisan, Andreas Bourani, Vanessa Mai, Mark Forster, Wincent Weiss, Max Giesinger, Tim Bendzko, Max Mutzke, Rea Garvey, Johannes Oerding, Nena, Wolfgang Niedecken, Klaus Doldinger, David Garrett, Sarah Connor, DJ BoBo oder Peter Maffay engagierten sich bei den jungen Musiker*innen in der Vergangenheit bereits als Musikpat*innen und stehen stellvertretend für den respektvollen Status von "Dein Song" in der Musikbranche.Weitere Informationen zur neuen Staffel von "Dein Song" finden Sie demnächst auf www.kika.de (http://www.kika.de/)."Dein Song" ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurin für die Doku-Reihe im ZDF ist Daniela Zackl. Verantwortlich für die Final-Show sind Corinna Miagtchenkov und Gordana Großmann.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4659141