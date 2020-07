NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Valeo nach den Zahlen des Autozulieferers für das erste Halbjahr von 20 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte ließen sich die freien Barmittel besser prognostizieren, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Margen dürften sich erholen./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2020 / 06:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2020 / 06:26 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0013176526

