Öffentlicher Schuldenstand des Euroraums steigt im 1Q

Die öffentlichen Schulden des Euroraums sind im ersten Quartal 2020 und damit schon zu Beginn der Corona-Eindämmungsmaßnahmen gestiegen. Nach Mitteilung von Eurostat erreichten sie 86,3 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung, nachdem sie im vierten Quartal 2019 bei 84,1 Prozent gelegen hatten. Verglichen mit dem ersten Quartal 2019 (86,4 Prozent) verringerte sich der öffentliche Schuldenstand noch leicht.

Öffentliches Defizit des Euroraums steigt im 1Q

Das öffentliche Defizit des Euroraums ist im ersten Quartal 2020 im Zuge beginnender Corona-Eindämmungsmaßnahmen deutlich gestiegen. Nach Mitteilung von Eurostat belief es sich kalender- und saisonbereinigt auf 2,2 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung, nachdem es im vierten Quartal 2019 noch bei 0,7 Prozent gelegen hatte.

Finanzministerium: EU-Beitrag steigt um 10 Milliarden jährlich

Als Konsequenz aus den Beschlüssen des EU-Gipfels zum europäischen Wiederaufbaufonds und dem mehrjährigen Finanzrahmen wird sich der deutsche EU-Beitrag laut Bundesfinanzministerium wie erwartet um 10 Milliarden Euro jährlich erhöhen. "Wir gehen davon aus, dass in dieser Größenordnung der deutsche Beitrag steigen wird", sagte Ministeriumssprecher Dennis Kolberg.

Scholz: Deutschland hat Vorteile durch EU-Vereinbarung

Die Beschlüsse des EU-Gipfels über ein Hilfspaket für die von der Krise betroffenen Staaten kommen nach Ansicht von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) der deutschen Wirtschaft zugute. "Unter dem Strich profitieren wir", sagte Scholz der Wochenzeitung Die Zeit.

IW: EU-Aufbaufonds hilft deutscher Wirtschaft

Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hat eine positive Wirkung des beim EU-Gipfel beschlossenen Wiederaufbaufonds und Finanzrahmens bis 2027 auf die Wirtschaft in Deutschland festgestellt, Details der Vereinbarungen aber kritisiert. "Die beschlossenen Corona-Hilfen senden ein starkes Signal in die Welt und kommen besonders der Industrie zugute", erklärte der Leiter des IW-Kompetenzfelds Internationale Wirtschaftsordnung und Konjunktur, Jürgen Matthes.

CDU-Wirtschaftsexperte kritisiert EU-Paket

Der Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand der Unionsfraktion, Christian von Stetten (CDU), hat die Ergebnisse des Brüsseler EU-Gipfels zum Wiederaufbaufonds und zum mittelfristigen Finanzplan der EU scharf kritisiert. "Wenn einzelne EU-Staaten einen Teil des Finanzpaketes in den nächsten Jahren an den Kapitalmarkt zurückzahlen sollen, muss vorher geklärt sein, was passiert, wenn ein Staat seine Zahlungen nicht leisten kann oder will", sagte er.

Kanzlerin telefonierte mit Erdogan und Mitsotakis

Inmitten des Streits um türkische Bohrungen in der Ägäis hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan telefoniert. Beide Seiten hätten am Dienstagabend über die Lage in Libyen und im östlichen Mittelmeer gesprochen, erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Auch mit dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis stand Merkel demnach im Austausch.

China muss Konsulat im texanischen Houston schließen

China muss nach eigenen Angaben sein Konsulat im texanischen Houston schließen. Die US-Behörden hätten die chinesische Regierung am Dienstag angewiesen, das Konsulat zu schließen, teilte das Außenministerium in Peking am Mittwoch mit. Der Ministeriumssprecher Wang Wenbin forderte die US-Regierung auf, die "falsche Entscheidung" umgehend rückgängig zu machen. Andernfalls werde Peking eine "angemessene und nötige" Antwort geben.

Regierung verstärkt Bemühung um Freihandelsabkommen mit Neuseeland

Die Bundesregierung setzt ihre Bemühungen um ein Freihandelsabkommen mit Neuseeland fort. Dies und die Entwicklungen in der globalen Handelspolitik seien vor dem Hintergrund der Corona-Krise ein wichtiges Gesprächsthema eines Telefonats mit dem neuseeländischen Handelsminister David Parker gewesen, erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU

Paritätischer kritisiert "unverschämtes Kleinrechnen" bei Hartz-IV-Regelsätzen

Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat der Bundesregierung "unverschämtes Kleinrechnen" der Regelsätze in Hartz IV vorgeworfen. In dem Referentenentwurf des Bundesarbeitsministeriums zur Neuermittlung der Regelsätze würden Fehler und Schwächen der bisherigen Methodik fort- und festgeschrieben, erklärte der Sozialverband.

Studie: Befürworter von Grundeinkommen oft gegen gleiche Rechte für Zuwanderer

Viele Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens wollen Zuwanderern nicht den gleichen Zugang zu Sozialleistungen gewähren wie Einheimischen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Im Durchschnitt wollten 42,4 Prozent der europäischen Grundeinkommens-Befürworter Zuwanderern erst die gleichen Ansprüche auf Sozialleistungen zugestehen, "nachdem sie mindestens ein Jahr gearbeitet und Steuern bezahlt haben", erklärte das IW nach Auswertung von Befragungen in 20 europäischen Ländern.

Schwesig fordert Neuausrichtung der Krankenhausfinanzierung

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat eine Neuausrichtung der Krankenhausfinanzierung gefordert. "Die Fallpauschalen müssen abgeschafft werden", sagte Schwesig der Neuen Osnabrücker Zeitung". Fallpauschalen führten dazu, dass sich Kinderkliniken auf dem Lande nicht mehr rechnen. Die Profitorientierung im Gesundheitssystem könne so nicht bleiben.

Gesundheitsminister für einheitlichen Umgang mit Urlaubsrückkehrern

Im Vorfeld von Beratungen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern hat der baden-württembergische Ressortchef Manfred Lucha (Grüne) ein bundesweit einheitliches Vorgehen im Umgang mit Urlaubsrückkehrern gefordert.

Nachfrage-Boom bei Fahrrädern stellt Hersteller vor Herausforderungen

Der durch die Corona-Krise ausgelöste Nachfrage-Boom bei Fahrrädern stellt Hersteller und Kunden vor erhebliche Herausforderungen. Aus zahlreichen Ländern berichten Unternehmen und Radfahrerverbände nach Recherchen der Nachrichtenagentur AFP von einer Vervielfachung der Verkaufszahlen.

AfD reicht in Karlsruhe Klagen wegen Merkels Äußerungen zu Thüringen ein

Wegen der Äußerungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen hat die AfD am Mittwoch nach eigenen Angaben zwei Organklagen beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Damit verbunden seien Eilanträge, die sich gegen "fortdauernde Rechtsverletzungen von Regierung und Kanzlerin" richteten. Hintergrund sind Äußerungen Merkels auf einer Südafrikareise. Die Kanzlerin hatte die Wahl eines FDP-Ministerpräsidenten mit den Stimmen von AfD und CDU als "unverzeihlich" kritisiert und gefordert, dies rückgängig zu machen.

Deutsche Digitalpolitiker raten von WhatsApp ab

Angesichts von offenen Datenschutzfragen und Enthüllungen über Mitlesemöglichkeiten für Sicherheitsbehörden raten Digitalpolitiker von der Nutzung des Messengerdienstes WhatsApp ab. "Wer wirklich sicher kommunizieren will, für den ist WhatsApp offensichtlich auch weiterhin keine Alternative", sagte der Grünen-Digitalexperte Dieter Janecek dem Handelsblatt.

+++ Konjunkturdaten +++

USA

MBA Market Index Woche per 17. Juli +4,1% auf 848,8 (Vorwoche: 815,5)

MBA Purchase Index Woche per 17. Juli +1,8% auf 310,9 (Vorwoche: 305,4)

MBA Refinance Index Woche per 17. Juli +5,3% auf 3.973,3 (Vorwoche: 3.774,3)

