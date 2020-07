Renault hat einen Großauftrag aus Großbritannien erhalten. Der E-Auto-Abonnementservice Onto (ehemals Evezy) hat 1.100 Renault Zoe bestellt. Die ersten Exemplare wurden bereits ausgeliefert. Die restlichen Fahrzeuge sollen innerhalb von sechs Monaten an Onto übergeben werden, wie Renault UK mitteilt. Ursprünglich hatte der Abo-Anbieter (damals noch unter dem Namen Evezy) 180 Zoe bestellt. Die damals ...

