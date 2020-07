Nachdem sich am frühen Dienstagmorgen die EU-Staaten auf gemeinsame Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Krise geeinigt hatten, hatte sich die EU qualitativ verändert.Ob sie dies zukunftsfähiger macht, was sich durch jede Seite der vielen Programmpunkte des Ausgabenplanes zieht, wird sich weisen. Einstweilen war der Schmerz der Geburtswehen, die immerhin im Endstadium 4 Tage währten, der Größe des Neugeborenen angemessen. Denn die EU hatte sich auf das größte Finanzpaket in ihrer Geschichte verständigt.Die Einigung hat einen Umfang von insgesamt rund 1,8 Billionen Euro und sieht vor, dass die besonders schwer von der Corona-Pandemie betroffenen EU-Staaten mit einem 750 Mrd. Euro schweren Aufbaufonds konjunkturell gestärkt werden. 390 Mrd. Euro davon werden als Zuschüsse gezahlt, 360 Mrd. Euro als Kredite.

Den vollständigen Artikel lesen ...