Das Mainzer Unternehmen BioNTech und der US-Konzern Pfizer haben mit Großbritannien erste Liefervereinbarungen zu einem noch in der Entwicklung befindlichen Impfstoff gegen das Corona-Virus geschlossen. Wie die Unternehmen am Montag mitteilten, sollen 30 Millionen Dosen des Impfstoffkandidaten "BNT 162" vorbehaltlich einer behördlichen Genehmigung voraussichtlich in den Jahren 2020 und 2021 geliefert werden. Doch auch mit anderen Regierungen stehen die Konzerne nach eigenen Angaben zufolge bereits in fortgeschrittenen Gesprächen.

Ein Blick auf den Kursverlauf seit Ende 2018 offenbart einen intakten Abwärtstrend. Innerhalb dessen konnte jedoch nach dem Märztief bei 27,88 US-Dollar wieder eine merkliche Aufwärtsbewegung initiiert werden, dies reichte jedoch nicht über die Hürde von 38,42 US-Dollar hinaus. Dennoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...