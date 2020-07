(Ausführliche Fassung, ergänzt um Statement Gategourmet) Zürich (awp) - Der Airline-Caterer Gategourmet könnte an den Standorten Zürich und Genf bis zu 350 Stellen streichen. Ein Konsultationsverfahren sei am Mittwoch in die Wege geleitet worden, teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Die Luftverkehrsbranche und die damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...