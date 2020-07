S&P 500: 3.400 Punkte, das nächste Ziel? Das sind die nächsten Ziele!

Für den S&P 500 hatte ich in der jüngsten Ausgabe einen sehr schwachen Anstieg und eine sich daran anschließende ebenfalls leichte Korrektur prognostiziert. Der erste Teil der Prognose hat sich auch so eingestellt, der zweite Part wird sich noch in Szene setzen. Denn die Schritte werden immer kleiner und das bei stabilen durchaus hohen Umsätzen. Dieser Aspekt deutet auf das Eintreten einer Korrektur hin, zumindest für den kurzfristigen Bereich. Mit dieser Performance untermauert der Index auch ...

