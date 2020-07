BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Ende des Exportschlagers "Dark" startet Netflix eine neue deutsche Serie: Die sechsteilige Reihe "Biohackers" wird am 20. August starten, wie der Streamingdienst am Mittwoch mitteilte. In einem zweiminütigen Trailer sieht man Jessica Schwarz (43, "Das perfekte Geheimnis") als undurchsichtige Wissenschaftlerin, die in ihrem Labor mit Biotechnologien von morgen experimentiert. Erstsemester-Studentin Mia, gespielt von Luna Wedler (21, "Dem Horizont so nah"), verfolgt ihre ganz eigenen Ziele.



Die Serie, die Netflix als Wissenschaftsthriller "um Freundschaft, Liebe und Rache" beschreibt, sollte eigentlich schon Ende April anlaufen. Die Macher hätten sich aufgrund der Corona-Pandemie aber darauf geeinigt, den Start zu verschieben. Zu Beginn der ersten Folge sei eine Szene zu sehen, die auf manche Zuschauer zum damaligen Zeitpunkt hätte verstörend wirken können, hieß es zur Begründung./tbm/DP/eas

NETFLIX-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de