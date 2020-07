Google hat die Frist zur Umstellung auf Mobile First verlängert. Um keine hart erarbeiteten Rankings zu verlieren, sollten Website-Betreiber einige Dinge beachten. Google kommt Website-Betreibern entgegen und verlängert die Frist zur Umstellung auf Mobile First bis März 2021. In einem Blogbeitrag führt Google als Grund an, dass es in diesen unsicheren Zeiten nicht immer möglich sei, sich auf die Arbeit zu fokussieren. Man habe in Tests zudem einige Probleme entdeckt. Um beim Indexieren keine Inhalte unter den Tisch fallen zu lassen und Rankings zu verliere...

Den vollständigen Artikel lesen ...