Der Spezialist für Haushaltsroboter, iRobot (WKN: A0F5CC), meldete gestern Abend in der Nachbörse seine aktuellen Quartalszahlen. Demnach konnte das Unternehmen seinen Quartalsumsatz leicht steigern und verzeichnete eine regelrechte Gewinnexplosion. Dennoch zeigten sich die Anleger im nachbörslichen Handel nicht ganz glücklich wie die leichten Kursverluste beweisen. Schauen wir uns daher an dieser Stelle mal an, was konkret vermeldet wurde, um das nachvollziehen zu können. So lag der Quartalsumsatz ...

