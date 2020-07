Von Anne Steele

NEW YORK (Dow Jones)--Der Musik-Streamingdienst Spotify hat eine neue Lizenzvereinbarung mit dem weltgrößten Musikkonzern Universal geschlossen. Spotify sichert sich damit Zugriff auf den riesigen Musikkatalog der Universal Music Group und gewinnt die Tochter des französischen Medienkonzerns Vivendi auch für seinen "doppelseitigen Marktplatz" - eine Strategie, über die Führungskräfte schon vor dem Börsengang von Spotify vor zwei Jahren gesprochen haben. Finanzielle Einzelheiten des nun geschlossenen Deals wurden nicht genannt. Üblicherweise laufen sie aber über zwei bis drei Jahre.

Die in Stockholm ansässig Spotify Technology SA bezahlt mit dem größten Teil ihrer Einnahmen Musikverlage. Investoren machen Druck, die Firma möge Wege aufzeigen, wie es dauerhaft rentabel werden will. Auch wenn Spotify seit dem Börsengang gelegentlich Quartalsgewinne erzielt hat, haben Investitionen in Wachstum weiter Vorrang vor Rentabilität. Das Geschäft mit Universal kommt nun just in dem Monat zustande, da Spotify neue Märkte erschließt, darunter Russland und zwölf weitere osteuropäische Länder. Viele der dortigen Künstler haben Verträge mit Universal. Sie möchte Spotify anwerben, um neue Abonnenten zu gewinnen.

Universal hält in den USA im Geschäft mit Tonträgern einen Marktanteil von etwa 40 Prozent. Spotify wird die Vereinbarung zum Test und zur Entwicklung von Diensten und Produkten nutzen, von denen der Streamingdienst hofft, dass Künstler und Label - einschließlich Universal selbst - dafür bezahlen werden.

July 22, 2020

