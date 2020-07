Wien (www.fondscheck.de) - Mitten in der Corona-Krise hat der Frankfurter Vermögensverwalter Source For Alpha sein Team mit drei neuen Kollegen verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Seit Juli ergänze Dieter Helmle das Führungsgremium des Unternehmens und sei als Vorstand für Privatkunden in der Vermögensverwaltung, Kundenbetreuung und Akquisition verantwortlich. In den vergangenen zehn Jahren habe er als Vorstand das Portfoliomanagement der beiden unabhängigen Vermögensverwalter Capitell Vermögens-Management und davor bei der Gebser & Partner verantwortet. Zuvor sei er fast 20 Jahre lang für die BHF-Bank, heute Oddo BHF, in verschiedenen Führungspositionen tätig gewesen. ...

