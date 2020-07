Wilen b. Wollerau (www.fondscheck.de) - Die Deep-Value-Fonds Classic Global Equity Fund und Classic Value Equity Fund haben jeweils eine signifikante Position an Aktien des britischen Catering-Unternehmens Compass Group plc aufgebaut, so BWM Value Investing in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...