BERLIN (Dow Jones)--Ein Jahr nach dem Scheitern seiner Pkw-Maut hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) einen neuen Vorschlag für eine europaweite Autobahngebühr unterbreitet. Ein entsprechender Entwurf sei erarbeitet worden und befinde sich nun in der Ressortabstimmung, sagte Scheuers Sprecher Tim Alexandrin in Berlin. An dem Vorstoß gibt es jedoch in der Bundesregierung und der SPD-Fraktion Widerstand.

Die EU-Kommission arbeitet derzeit an einer Weiterentwicklung der sogenannten Eurovignetten-Richtlinie. Bislang umfasst diese nur schwere Nutzfahrzeuge. Zudem gibt es in verschiedenen Ländern sehr unterschiedliche Mautsysteme. Ziel ist nun laut Verkehrsministerium, eine einheitliche europäische Regelung zu finden und diese auf alle Fahrzeuge - also auch Pkw - auszudehnen. Dieser Wunsch sei im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft "von nahezu allen EU-Mitgliedsstaaten an uns herangetragen worden", erklärte Alexandrin. Scheuer selbst unterstütze den Vorschlag. Die Idee "einer nutzergerechten Finanzierung mit einer klimatechnischen Lenkungswirkung" sei "im Sinne des Ministers", so der Ressortsprecher.

Umweltministerium warnt vor Doppelbelastung der Bürger

Das Bundesumweltministerium von Svenja Schulze (SPD) lehnt Scheuers Entwurf jedoch als "nicht sinnvoll" ab. "Aus unserer Sicht führt eine europaweite Vignette für Pkw eigentlich in die falsche Richtung", erklärte ihr Sprecher Stephan Haufe. "Wir wollen ja keine Doppelbelastung der Bürger." Das Umweltministerium verwies darauf, dass ab dem kommenden Jahr ein CO2-Preis auf Diesel und Benzin gilt, der dann schrittweise ansteigt. Damit werde bereits eine Lenkungswirkung erzielt. Zudem habe eine Vignette einen erheblichen Nachteil, sagte Haufe. "Sie ist eine Flatrate, die Vielfahrer belohnt und Wenigfahrer im Regen stehen lässt." Das Kanzleramt und das Finanzministerium hielten sich mit einer Bewertung von Scheuers Vorschlag zurück und verwiesen auf die laufenden Gespräche.

Um Doppelbelastungen für die Bürger zu verhindern, liefen zwischen den Ressorts bereits Abstimmungen, erklärte der Sprecher des Verkehrsministeriums, Alexandrin. Er verwies zudem auf die Eckpunkte, die das Klimakabinett im vergangenen Herbst beschlossen hatte. Dort wird die "notwendige Novelle" der Eurovignetten-Richtlinie zwar erwähnt, allerdings nur mit Blick auf die Lkw-Maut, für die ab 2023 ein CO2-Aufschlag kommen soll.

Grüne: Billiger Versuch, den CO2-Preis zu stoppen

Scharfe Kritik an Scheuers Vorstoß kam von der SPD-Fraktion und den Grünen. "Verkehrsminister Andreas Scheuer prescht mit einem alten Vorschlag voran, der weder abgestimmt noch sinnvoll ist, und mit dem er schon bei seinen europäischen Kollegen abgeblitzt ist", erklärte die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Kirsten Lühmann. Eine zusätzliche Belastung der Autofahrer durch eine europaweite Vignette lehne die Fraktion "ganz klar ab."

Für die Grünen ist Scheuers Vorschlag "ein weiterer billiger Versuch, den beschlossenen CO2-Preis noch zu stoppen. Die CSU ist bekanntlich seit Jahren der schärfste Gegner des CO2-Preises", erklärte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Oliver Krischer. Die politische Einigung über eine europaweite Maut und deren technische Umsetzung würde Jahre dauern. "Die Bundesregierung sollte aus dem Maut-Desaster gelernt haben und nicht wieder auf ein totes Pferd steigen", forderte Krischer.

Scheuers vor einem Jahr gescheiterte Pkw-Ausländermaut ist derzeit auch Thema eines Untersuchungsausschusses. Der Europäische Gerichtshof hatte die Maut-Pläne im Juni 2019 als diskriminierend bezeichnet und kassiert. Scheuer hatte aber noch vor der Verkündung des Urteils Verträge mit den Betreiberfirmen abgeschlossen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/err

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2020 09:01 ET (13:01 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.