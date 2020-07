Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, in meinem Bekanntenkreis wurde ich zuletzt mehrfach gefragt, ob sich ein Einstieg an den Aktienmärkten jetzt noch lohnt. Im boerse.de-Aktienbrief habe wir dafür eine klare Strategie. So dient uns der Champions-Oszillator als Richtwert für die jeweils anzustrebende Investitionsquote. Aktuell notiert der Champions-Oszillator bei 68%,...

Den vollständigen Artikel lesen ...