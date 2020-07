BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) ist entschieden gegen einen gesetzlichen Anspruch auf mobile Arbeit. "Einen gesetzlichen Rechtsanspruch auf Homeoffice lehnen wir strikt ab", sagte Mittelstandspräsident Mario Ohoven den Funke-Zeitungen. Der Staat hat sich bei der Organisation der Arbeit im Unternehmen raus zu halten."

Zwar habe Homeoffice vielen Klein- und Mittelbetrieben in der Krise geholfen, ersetzen könne die Arbeit von zu Hause die Präsenzarbeit aber nicht. "Das Arbeiten in den Betrieben bleibt für den Großteil aller Unternehmen, insbesondere im Produzierenden Gewerbe, aber beispielsweise auch im Gesundheitsbereich, alternativlos", sagte Ohoven.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte angesichts der Corona-Krise im April vorgeschlagen, das Recht auf Homeoffice in Deutschland gesetzlich zu verankern. Dazu will er im Herbst einen Entwurf vorlegen. Am Donnerstag hatte die DAK Gesundheit eine Studie vorgelegt, wonach sich Arbeitnehmer durch die Arbeit im Homeoffice weniger gestresst und produktiver fühlen.

