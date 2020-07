Blackrock Kündigt Privatplatzierung In Höhe Von 7,5 Millionen CAD An, Darunter Eine Investition in Höhe Von 5,0 Millionen CAD Von Eric SprottDGAP-News: Blackrock Gold Corp. / Schlagwort(e): Miscellaneous Blackrock Kündigt Privatplatzierung In Höhe Von 7,5 Millionen CAD An, Darunter Eine Investition in Höhe Von 5,0 Millionen CAD Von Eric Sprott22.07.2020 / 18:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - 22. Juli 2020) - Blackrock Gold Corp. (TSXV: BRC) (FSE: AHZ) (das "Unternehmen") freut sich, eine nicht über einen Broker vermittelte Privatplatzierung (das "Angebot") von 10.416.667 Einheiten (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,72 CAD pro Einheit für einen Bruttoerlös von 7.500.000,24 CAD bekannt zu geben. Das Unternehmen freut sich, mitteilen zu können, dass Eric Sprott zugestimmt hat, 5 Millionen CAD aus diesem Angebot zu erwerben. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie und der Hälfte eines Aktienkaufoptionsscheins bestehen. Jeder ganze Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie am Kapital des Unternehmens zu einem Preis von 1,00 CAD für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum der Ausgabe der Einheiten.Das Angebot soll am oder um den 31. Juli 2020 abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, insbesondere der Einholung aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Die im Rahmen des Angebots auszugebenden Einheiten haben eine Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschluss. Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung eines erweiterten Explorationsprogramms auf der unternehmenseigenen Liegenschaft Tonopah West sowie als allgemeines Betriebskapital einsetzen.Das Unternehmen zahlt für das Angebot eine Vermittlungsprovision von 6% in Cashmitteln und Vermittlungsoptionsscheine in Höhe von 6% der Vermittler platzierten Einheiten, wobei jeder Vermittlungsoptionsschein für eine Stammaktie in einem Zeitraum von 2 Jahren zu einem Preis von $1,00 ausübbar ist.Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung ("U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen dementsprechend nicht innerhalb der Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, außer in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapierregelungen der Bundesstaaten oder aufgrund von Ausnahmen davon. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.Über Blackrock Gold Corp.Blackrock ist ein junges Explorationsunternehmen mit Fokus auf Gold auf der Suche nach einer wirtschaftlich lohnenden Entdeckung. Gestützt auf die breite Erfahrung seines Vorstands konzentriert sich das Unternehmen auf sein Nevada-Portfolio, bestehend aus epithermalen Gold- und Silberprojekten mit geringer Sulfidierung entlang des etablierten Northern Nevada Rift in Nord-Zentral-Nevada und dem Walker Lane-Trend im Westen Nevadas.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Andrew Pollard, President & CEO Blackrock Gold Corp. Telefon: 604 817-6044 Email: andrew@blackrockgoldcorp.comZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGENDiese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen betreffen die erwartete Zeichnung und den Abschluss des Angebots, den Nettoerlös aus dem Angebot und die beabsichtigte Verwendung der Erlöse. Solche vorausschauenden Aussagen oder Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Es wurden u.a. folgende Annahmen getroffen: Bedingungen der allgemeinen Wirtschafts- und Finanzmärkte, Zeitpunkt und Höhe der Investitionsausgaben und Auswirkungen behördlicher Regulierung. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich aufgrund von Risikofaktoren erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen unterscheiden, einschließlich der Verfügbarkeit von Geldern, des Zeitplans und des Inhalts von Arbeitsprogrammen, der Ergebnisse von Explorationsaktivitäten auf Mineralliegenschaften, der Interpretation von Bohrergebnissen und anderen geologischen Daten sowie allgemeiner Markt- und Branchenbedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem diese Aussagen getroffen werden. Die bei der Vorbereitung solcher Aussagen getroffenen Annahmen werden zwar zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet, können sich aber als ungenau erweisen. Daher sollten sich Leser nicht übermäßig auf zukunftsorientierte Aussagen verlassen, die lediglich den Stand am Tag der Aussage widerspiegeln. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, falls sich diese Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, sofern nicht durch geltende Gesetze anders vorgeschrieben.Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. 