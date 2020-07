Salzgitter AG: Salzgitter-Konzern mit -127,8 Mio. EUR Vorsteuerergebnis im ersten Halbjahr 2020; Jahresprognose konkretisiertDGAP-Ad-hoc: Salzgitter AG / Schlagwort(e): Prognose/Halbjahresergebnis Salzgitter AG: Salzgitter-Konzern mit -127,8 Mio. EUR Vorsteuerergebnis im ersten Halbjahr 2020; Jahresprognose konkretisiert22.07.2020 / 18:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Infolge der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie verzeichneten die Tochtergesellschaften des Salzgitter-Konzerns im zweiten Quartal 2020 einen Rückgang der Auslastung um 10 bis 70 Prozent gegenüber 2019. Dies spiegelt sich in den jetzt vorliegenden, noch vorläufigen Zahlen des ersten Halbjahres wider, das der Salzgitter-Konzern mit -127,8 Mio. EUR Verlust vor Steuern (H1 2019: +145,3 Mio. EUR) und damit oberhalb der aktuellen Erwartungen des Kapitalmarktes (EBT: -151 Mio. EUR) abschloss. Das Ergebnis beinhaltet 34,0 Mio. EUR Beitrag der at-equity einbezogenen Beteiligung an der Aurubis AG (H1 2019: 56,4 Mio. EUR). Der Außenumsatz des Salzgitter-Konzerns gab mengen- und erlösbedingt auf 3,6 Mrd. EUR nach (H1 2019: 4,5 Mrd. EUR).Basierend auf dem Halbjahresresultat hat der Vorstand der Salzgitter AG heute beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zu konkretisieren: Wir gehen davon aus, dass das zweite und dritte Quartal den Tiefpunkt der aktuellen Krise markieren dürften. Gleichwohl bleiben Stärke und zeitlicher Ablauf der denkbaren Belebung der gesamtwirtschaftlichen Lage in der zweiten Jahreshälfte mit hohen Unsicherheiten behaftet. Die weitere Geschäftsentwicklung des Salzgitter-Konzerns lässt sich in diesem volatilen Umfeld nicht in der gewohnten Weise prognostizieren, sodass lediglich eine grobe Einschätzung möglich ist. Vor diesem Hintergrund rechnen wir mit einem negativen Vorsteuerergebnis im niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich (zuvor: einem negativen Vorsteuerergebnis in beträchtlicher, sehr wahrscheinlich dreistelliger Millionen-Euro-Größenordnung).Weitere Details zum Abschluss des ersten Halbjahres 2020 werden wie vorgesehen am 12. August 2020 veröffentlicht.Kontakt: Markus HeidlerLeiter Investor RelationsSalzgitter AG Eisenhüttenstraße 99 38239 SalzgitterTelefon +49 5341 21-6105 Telefax +49 5341 21-2570 E-Mail ir@salzgitter-ag.de22.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Salzgitter AG Eisenhüttenstraße 99 38239 Salzgitter Deutschland Telefon: +49 5341 21-01 Fax: +49 5341 21-2727 E-Mail: info@salzgitter-ag.de Internet: www.salzgitter-ag.de ISIN: DE0006202005 WKN: 620200 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1099811Ende der Mitteilung DGAP News-Service1099811 22.07.2020 CET/CEST