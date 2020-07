Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Rohöllagerbestände steigen unerwartet

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 17. Juli 2020 unerwartet erhöht. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 4,892 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten dagegen einen Rückgang um 1 Millionen Barrel vorhergesagt.

EZB-Chefin Lagarde: Daten 2Q sprechen für Validität Basisszenario

Die Europäische Zentralbank (EZB) hält ihr Basisszenario eines BIP-Rückgangs von 8,7 Prozent im laufenden Jahr, gefolgt von deutlichen BIP-Anstiegen in den beiden Folgejahren noch für valide. "Die Daten des zweiten Quartals deuten darauf hin, dass wir mit diesem Basisszenario noch richtig liegen", sagte Lagarde in einem im Netz übertragenen Interview der Washington Post. Eine massive zweite Corona-Infektionswelle könne dieses Szenario obsolet machen, eine "kleine Welle" sei dagegen Teil des Basisszenarios, fügte sie hinzu.

Lagarde: EZB will Bankenkonsolidierung regulatorisch erleichtern

Die Europäische Zentralbank (EZB) befürwortet nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde eine Konsolidierung des europäischen Bankensektors und sucht nach Wegen, sie regulatorisch zu erleichtern. "Was wünschenswert wäre und wozu wir ermuntern, ist mehr Konsolidierung", sagte Lagarde in einem im Netz übertragenen Interview mit der Washington Post. Wenn es zu einer grenzüberschreitenden Konsolidierung komme, "um so besser", fügte Lagarde hinzu und sagte: "Wir versuchen den regulatorischen Rahmen so zu verändern, dass er eine mögliche Konsolidierung nicht behindert."

EU-Parlament sieht noch deutlichen Änderungsbedarf an Gipfel-Kompromiss

Das Europaparlament sieht noch deutlichen Änderungsbedarf am 1,8 Billionen Euro schweren Finanzpaket des EU-Gipfels. Parlamentspräsident David Sassoli begrüßte am Mittwoch, dass die Staats- und Regierungschefs den Aufbaufonds gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise vereinbart und dafür der Aufnahme gemeinsamer Schulden zugestimmt hätten. Bei den beschlossenen Kürzungen im EU-Haushalt müsse es aber noch Nachbesserungen geben.

Bundesagentur für Arbeit erwartet trotz Corona keine Entlassungswelle

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) erwartet trotz der Corona-Pandemie und ihrer Folgen keine Entlassungswelle in Deutschland "im großen Stil". BA-Chef Detlef Scheele widersprach in der Wochenzeitung Die Zeit entschieden Warnungen vor einer drohenden neuen Massenarbeitslosigkeit. "Der Arbeitsmarkt, der zu Anfang dieser Krise wie eingefroren war, taut wieder auf", sagte Scheele.

Bundesagentur für Arbeit will Corona-Sonderregeln für Hartz IV verlängern

Der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, spricht sich für die Verlängerung der Corona-Sonderregeln zur Grundsicherung für Arbeitslose aus. "Die Corona-Krise wird im Oktober nicht vorbei sein. Und manche Bereiche, insbesondere die Kultur, profitieren bisher kaum von Lockerungen", sagte Scheele der Wochenzeitung Die Zeit. Derzeit prüfen die Jobcenter die Vermögens- oder Wohnverhältnisse neuer Antragsteller nicht.

USA sichern sich Zugriff auf bis zu 600 Mio Dosen Corona-Impfstoff

Die Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech haben mit der US-Regierung eine Vereinbarung über die Lieferung von bis zu 600 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs BNT162 geschlossen. Voraussetzung ist eine Zulassung des Impfstoffkandidaten durch die US-Gesundheitsbehörde FDA, wie es in einer Mitteilung beider Unternehmen heißt. Dann sind zunächst 100 Millionen Dosen zum Preis von 1,95 Milliarden Dollar für das Programm "Operation Warpspeed" reserviert. Später kann US-Regierung bis zu 500 Millionen weitere Dosen des Impfstoffs erwerben. Die USA wollen den Impfstoff kostenlos an ihre Bürger ausgeben.

Regierungssprecherin: Vorgehen im Fall Wirecard "völlig üblich"

Die Bundesregierung hat das Verhalten von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Zusammenhang mit dem mittlerweile insolventen Zahlungsabwickler Wirecard verteidigt und eine "umfassende Aufklärung" zugesagt. Es sei ein "völlig übliches Vorgehen", dass Merkel im Rahmen einer China-Reise im September 2019 über Wirecard gesprochen habe, sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer bei einer Pressekonferenz in Berlin. Merkel hatte damals laut Regierung keine Kenntnis von möglicherweise schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten bei Wirecard.

Scheuer will Pkw-Maut für ganz Europa einführen

Ein Jahr nach dem Scheitern seiner Pkw-Maut hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) einen neuen Vorschlag für eine europaweite Autobahngebühr unterbreitet. Ein entsprechender Entwurf sei erarbeitet worden und befinde sich nun in der Ressortabstimmung, sagte Scheuers Sprecher Tim Alexandrin in Berlin. Gegen den Vorstoß gibt es jedoch in der Bundesregierung und der SPD-Fraktion Widerstand.

+++ Konjunkturdaten +++

KANADA

Juni Verbraucherpreise +0,7% gg Vorjahr

Juni Verbraucherpreise PROGNOSE: +0,2% gg Vorjahr

Juni Verbraucherpreise +0,8% gg Vm

USA

Verkäufe bestehender Häuser Juni +20,7% auf 4,72 Mio Jahresrate

Verkäufe bestehender Häuser Juni PROGNOSE: 4,73 Mio Jahresrate

Bestand unverkaufter Häuser bei 4,0 Monatsangeboten

Median-Preis bestehender Häuser Juni +3,5% gg Vj auf 295.300 USD

