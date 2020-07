Amazon und Apple stehen im Visier der italienischen Kartellbehörde. Im Raum steht der Vorwurf illegaler Absprachen beim Verkauf von Apples Beats-Kopfhörern. Am Mittwoch hat die in Rom ansässige italienische Kartellbehörde AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) Ermittlungen gehen die US-amerikanischen Tech-Konzerne Amazon und Apple eingeleitet. Zuvor sollen Büroräume der beiden Unternehmen in Italien durchsucht worden sein, wie Engadget berichtet. Die Vorwürfe beziehen sich auf mögliche Absprachen zwischen Amazon und Apple beim ...

