Der Börsenboom setzt sich fort - vor allem eines unserer Unternehmen performt...

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Börsen klettern weiter aufwärts. Der TecDax schaffte einen Ausbruch auf 3.172 Punkte, der Dax und der Dow Jones sind schon in den vergangenen Tagen kräftig gestiegen.

Dennoch: Wir sind in erster Linie Investoren in einzelne Unternehmen, das Stock-Picking ist noch erfolgreicher als die Index-Suche. In diesen Tagen begeistert mich oder Sie sicherlich auch eines unserer Unternehmen, das eine gute Nachricht nach der anderen veröffentlicht: BioNTech.

Eine Wette?

ISIN: DE0005933972, DE0005933923, DE0008467416, DE0007203275, US09075V1026, DE0005158703, DE0005664809, DE0006231004, DE0006632003, DE0007165631, DE0008019001

Den vollständigen Artikel lesen ...