In Indien kooperiert Whatsapp mit Banken, um über den Messenger mehr Kunden zu erreichen. Das Angebot soll deutlich ausgeweitet werden. Whatsapp baut seine Banking Services in Indien aus. Es sind Pilotprojekte für Kredite, Versicherungen und Renten geplant, wie Whatsapps Indien-Chef Abhijit Bose mehreren Medienberichten zufolge bei der Online Konferenz Global Fintech Fest bekannt gegeben hat. Die Angebote sollen sich demnach vor allem an Menschen mit niedrigem Einkommen in ländlichen Regionen richten. Banking-Angebot ist nicht ...

