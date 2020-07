Chats im Messenger können jetzt per App Lock gesichert werden. Künftig bekommen Nutzer außerdem Kontrolle darüber, wer sie kontaktieren kann. Der Facebook Messenger bekommt eine App Lock Funktion. Die Chats können jetzt per FaceID oder TouchID gesichert werden, wie Facebook mitteilt. Sollte jemand das Smartphone kurz leihen, wäre der Messenger damit vor neugierigen Augen geschützt. Mehr Privatsphäre-Funktionen Im neuen Einstellungsbereich rund um Privatsphäre gibt es noch weitere neue Möglichkeiten. So können dort Zielgruppen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...