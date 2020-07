Das Kreditkartenunternehmen MasterCard hat das wachsende Interesse an Kryptowährungen erkannt und beschleunigt nun die Implementierung von Zahlungsoptionen mit Kryptowährungen via Kooperationspartner Wirex.? Kryptowährungs-Programm von MasterCard wird beschleunigt? Wirex-Plattform als Kooperationspartner ausgewählt? Kryptowährung kann in entsprechende Landeswährung umgewandelt werdenKrypto-Zahlungen auf dem VormarschKryptowährungen als alternative Währungssysteme erfreuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...