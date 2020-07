BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Stellenabbau an Berliner Flughäfen:



"Die Hiobsbotschaften für Berlins Luftfahrtbranche treffen aktuell nahezu im Wochenrhythmus ein. Die Corona-Pandemie hat innerhalb kürzester Zeit zu einer nie für möglich gehaltenen Krise der Branche geführt. Die Lage bessert sich weiterhin nur bedingt. Viele Unternehmen müssen daher handeln, um zu überleben. Berlin dürfte das kurzfristig besonders hart treffen. Mit der Eröffnung des BER steht eine Neuordnung des hiesigen Luftverkehrs in wenigen Monaten an. Der Umzug sollte zum Sprung nach vorne werden. Zur Jobmaschine. Aber er sorgt bei vielen Unternehmen nun dafür, Bilanz zu ziehen. Am neuen Airport wird man nur mit so viel Personal neu beginnen wollen, wie absehbar nötig sein wird. Das sind in jedem Fall deutlich weniger Beschäftigte als aktuell noch in Diensten stehen. Keine guten Aussichten."/ra/DP/he

