BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der nach wie vor angespannten Lage im Luftverkehr infolge der Corona-Krise beraten am Donnerstag Vertreter von Politik und Wirtschaft. Dazu eingeladen hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Deutschland hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne.



An den Beratungen nehmen demnach EU-Amtskollegen sowie Spitzenvertreter aus Industrie, Fluggesellschaften, Flughäfen und Flugsicherungen teil. Ziele seien ein geordneter Übergang zum Normalbetrieb und ein "klimafreundlicher sowie krisenfester Luftverkehr" in Europa, hieß es vorab.



Was konkret bei dem Treffen beschlossen werden soll, war unklar. Ein Thema könnte eine Verlängerung der sogenannten Slot-Regelung für Fluggesellschaften auf EU-Ebene sein. Die EU hatte im März beschlossen, dass Fluggesellschaften ihre Start- und Landerechte auf europäischen Flughäfen auch ohne ständige Nutzung dieser Slots im Sommerflugplan behalten.



Die Luftfahrt gehört zu den Branchen, die von den massiven Einschränkungen in der Corona-Krise am härtesten getroffen ist. Die Bundesregierung hatte ein milliardenschweres Rettungspaket für den deutschen Branchenführer Lufthansa beschlossen./hoe/DP/fba

