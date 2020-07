Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUDI - Rund 100 Tage nach Amtsantritt erklärt Audi-Chef Markus Duesmann seine Strategie für den Autokonzern. Um schneller entwickeln zu können, will Audi mit "Artemis" ein neues Unternehmen gründen. "In Artemis ziehen wir alle Spezialisten zusammen, die an den modernsten Technologien arbeiten", sagte Duesmann im Interview mit dem Handelsblatt. "Es wird ein Kompetenzzentrum, wie wir es noch nicht hatten." Ziel der nach der griechischen Jagdgöttin benannten Einheit ist die Entwicklung eines neuen Elektroautos bis 2024, das auch in den Bereichen Vernetzung und Digitalisierung Maßstäbe setzen soll. Für Duesmann ist "Artemis" auch eine Blaupause für den Umbau des gesamten VW-Konzerns. Der 51-Jährige ist neben Audi auch für die technische Entwicklung aller VW-Marken zuständig. Er sieht den Konzern wie die gesamte deutsche Autoindustrie beim Thema Digitalisierung "in der zweiten Reihe". Duesmann will die in "Artemis" entwickelten Technologien auf alle Konzernfahrzeuge transferieren, beginnend mit Audi und Porsche. Die neue Einheit soll zudem das Vehikel sein, die eingefahrenen Arbeitsabläufe aufzubrechen. "Das Projekt ist genau das, eine kulturelle Transformation", stellt Duesmann klar. (Handelsblatt S. 4)

VOLKSWAGEN - Nach einer Reihe von Managementwechsel soll Jürgen Stackmann seinen Job als VW-Vertriebschef verlieren. Der 58-Jährige sei bei den Oberen des Konzerns in Ungnade gefallen und werde daher den Job als Vertriebsvorstand der Kernmarke Volkswagen abgeben müssen, hieß es aus Konzernkreisen. Ob nun er Teil des VW-Konzerns bleibt, ist dem Vernehmen nach offen. Das Unternehmen selbst wollte sich dazu nicht äußern. (Handelsblatt S. 46)

VODAFONE - Mobilfunkbetreiber bereiten sich darauf vor, ihre Funkmasten teilweise zur Disposition zu stellen. So sind Investmentbanken in den vergangenen Wochen zum Schaulaufen bei Vodafone angetreten, um ein Mandat für den geplanten Teilbörsengang der Funkturmsparte zu ergattern, heißt es nach FAZ-Informationen. Rothschild ist dem Vernehmen nach der Börsengangsberater. (FAZ S. 19)

RYANAIR - Bei dem Streit um Lohnverzicht des fliegenden Personals bei der irischen Billigairline Ryanair dürfte es mittlerweile um mehr gehen als nur eine temporäre Kostensenkung wegen der Coronakrise. Das harte Vorgehen des Managements deutet darauf hin, dass die Unternehmensspitze die Kostenbasis dauerhaft weiter absenken will. Das würde den Wettbewerbsvorteil der Airline weiter erhöhen, sollte der Luftverkehr künftig wieder auf das Niveau wie vor der Pandemie steigen. Ryanair hatte am Dienstag in einem internen Schreiben erklärt, die Basis am Flughafen Frankfurt-Hahn zum 1. November schließen zu wollen. Eine Basis ist gleichbedeutend mit einem Standort, an dem nicht nur Flugzeuge stationiert sind, auch die Mitarbeiter haben hier ihren "Sitz". Aus dem Schreiben geht zudem hervor, dass ein ähnliches Schicksal auch den beiden Basen in Berlin-Tegel und im nordrhein-westfälischen Weeze drohen könnte - und zwar noch vor dem Winter. (Handelsblatt S. 23/FAZ S. 22)

FACEBOOK - Ein Bericht über eine bisher unbekannte Zugriffsmöglichkeit des Bundeskriminalamts (BKA) auf den zu Facebook gehörenden Messenger WhatsApp alarmiert die Politik. Wie der Bayerische Rundfunk und der WDR berichten, soll das BKA schon seit einigen Jahren in der Lage sein, Kommunikation über WhatsApp zu überwachen, ohne dafür eine Überwachungssoftware auf dem Handy der Zielperson installieren zu müssen. "Inwieweit es sich bei den Zugriffen des BKA um eine Sicherheitslücke handelt, muss geklärt werden", sagte der digitalpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Jens Zimmermann, dem Handelsblatt. "Da offenbar aber ein direkter Zugriff auf Endgeräte nötig ist, scheint mir dies unwahrscheinlich." (Handelsblatt S. 12)

ALLIANZ - Ein US-Pensionsfonds hat die Allianz-Fondsgesellschaft auf knapp 800 Millionen Dollar Schadenersatz für erlittene Kursverluste verklagt. Die Münchner halten dies für unbegründet. (Börsen-Zeitung S. 2)

SPARKASSEN - Die Sparkassen-Finanzgruppe wagt den Sprung in die Cloud: Am heutigen Donnerstag werden ihr IT-Dienstleister Finanz Informatik und dessen Tochter Finanz Informatik Technologie Service (FI-TS) über eine weitreichende Zusammenarbeit mit Google informieren, die "Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe die Nutzung von Public-Cloud-Services im regulierten Umfeld" ermöglichen soll. Zugleich kündigt FI-TS, zu deren Kunden Landesbanken, Rentenbank, DekaBank, der Insourcer DWP und die öffentlich-rechtlichen Versicherer zählen, weitere Kooperationen mit Microsoft Azure und Amazon Web Services (AWS) an: "In den nächsten zwölf Monaten werden da weitere Angebote kommen", sagt FI-TS-Chef Jochen Möller der Börsen-Zeitung. Die Plattform sei offen. Erst vor wenigen Tagen hatte die Deutsche Bank eine strategische Partnerschaft allein mit Google angekündigt. Möller geht davon aus, dass sich der Aufwand der FI-TS sowie entsprechenden Projektkosten bei Kunden letztlich auf einen dreistelligen Millionenbetrag summieren werden. (Börsen-Zeitung S. 4)

