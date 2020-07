FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future handelt am Donnerstag im asiatisch geprägten Frühhandel behauptet. Gegen 6.03 Uhr fällt er um 6,5 auf 13.115 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.145,5 und das Tagestief bei 13.082 Punkten. Das stützt die These, nach der sich der DAX-Future in einer Mini-Konsolidierung nach dem Ausbruch über 13.000 befindet. Dort liegt eine erste Unterstützung, bei 13.305 ein Widerstand, dessen Überwinden aus technischer Sicht den Weg zum Jahreshoch bei 13.824 Punkten frei machen würde. Umgesetzt wurden lediglich 888 Kontrakte.

July 23, 2020

