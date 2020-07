Der DAX dürfte die Marke von 13.100 Punkten nach seinem Rückschlag weiter halten können: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Donnerstag gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,2 Prozent höher auf 13.130 Punkte. Am Dienstag war der DAX noch bis auf 13.313 Punkte auf das höchste Niveau seit Februar geklettert, bevor nach gut sechseinhalb Prozent Plus in anderthalb Wochen Gewinnmitnahmen einsetzten. Immerhin hatte der DAX erstmals seit dem Corona-Crash für 2020 wieder im Plus gelegen ...

