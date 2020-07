The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A2NB9Z3 BERLIN, LAND LSA20/35A518 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000CZ45V74 COBA MTN 20/27 S.960 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0B13 DZ BANK IS.A1427 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0B21 DZ BANK IS.A1428 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0B39 DZ BANK IS.A1429 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0CH7 DZ BANK IS.A1443 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0CN5 DZ BANK IS.A1448 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0CP0 DZ BANK IS.A1449 VAR BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2VW1 LB.HESS.THR.CARRARA07O/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LFA1792 LFA F.B.BAYERN IS.R1179 BD01 BON EUR NCA XFRA US912828ZZ63 USA 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA XS2193789711 ARCLIGHT SOLAR ISS.20/38 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2210006339 LITAUEN 20/50 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2210044009 EUROFIMA 20/26 MTN BD01 BON EUR NCA DXZB XFRA CA1381342007 CANTERRA MINERALS CORP. EQ00 EQU EUR NCA 1YK XFRA CA6942131096 PACIFIC EMPIRE MIN CORP EQ00 EQU EUR NCA 0SI XFRA CA88340B1094 THE VERY GOOD FOOD CO.INC EQ01 EQU EUR NCA 54Z XFRA FR0013399359 ENERGISME S.A. EO-,10 EQ01 EQU EUR YCA I9S1 XFRA GB00BYW2KH80 VERONA PHARMA LS-,05 EQ01 EQU EUR NCA 3N9A XFRA US03217L1061 AMRYT PHARMA PLC SP.ADR/5 EQ01 EQU EUR NCA BCB1 XFRA US05491N3026 BBX CAPITAL CORP.A DL-,01 EQ01 EQU EUR NCA 2ERE XFRA US12769G1004 CAESARS ENTMT INC. DL-,01 EQ01 EQU EUR N