FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.07.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTVUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.160 EURVGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.034 EURVGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.211 EURVGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.036 EUR1G3 XFRA US3765461070 GLADSTONE INV.CORP.DL-001 0.060 EURFBYN XFRA US3193832041 FIRST BUSEY CORP. A 0.190 EURPNT XFRA IE00BLS09M33 PENTAIR PLC DL-,01 0.164 EUR1G7 XFRA US3765351008 GLADSTONE CAPITAL CORP. 0.056 EURGLE XFRA US3765361080 GLADSTONE COMM. DL-,01 0.108 EURVAGE XFRA IE00BG47KB92 VANGUARD-GL.A.B.U.ETF EOH 0.036 EURVUSC XFRA IE00BDD48R20 VANG.USD CORP.1-3 YR BDD 0.097 EURHHP2 XFRA US4380908057 HON HAI PR.IND.SP.GDR S/1 0.246 EUR