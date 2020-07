TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Während in Japan der Handel wegen eines Feiertages ruht - dort wird ach am Freitag nicht gehandelt -, zeigen die übrigen asiatischen Börsen keine einheitliche Tendenz. Gemein haben sie geringe Bewegungen, wobei Schanghai mit einem etwas deutlicheren Abschlag aus der Reihe tanzt. In der gesamten Region, vor allem aber in China, belastet die Zuspitzung des US-chinesischen Dauerkonflikts, nachdem US-Behörden die chinesische Regierung angewiesen haben, ihr Konsulat im texanischen Houston zu schließen. Der chinesische Außenamtssprecher Wang Wenbin sprach von einer einseitigen "politischen Provokation", US-Präsident Donald Trump drohte mit weiteren Konsulatsschließungen. Mehrere ranghohe Politiker brachten das Konsulat in Verbindung mit chinesischen Spionage-Aktivitäten.

Bremsend wirkt laut Marktteilnehmern auch das Gerangel in den USA um weitere Coronahilfen an Arbeitslose. Eine Einigung auf Verlängerung der zum Monatsende auslaufenden Regelung ist nicht in Sicht.

Der Schanghai-Composite verliert mit den Schlagzeilen um den US-chinesischen Konflikt 1,2 Prozent auf 3.294 Punkte. Die Märkte sollten sich besser zügig daran gewöhnen, denn es dürfte mehr Konflikte geben, rät ein Händler. In Hongkong hält sich der HSI mit plus 0,4 Prozent besser. Positiv für die Stimmung dort werden die Börsenpläne der Alibaba-Tochter Ant in Asien gesehen. Analysten sehen aber angesichts der wieder stärker grassierenden Coronaviruspandemie in der Sonderverwaltungszone wenige Spielraum nach oben. Und schließlich gingen die Spannungen zwischen den USA und China auch am lokalen Markt nicht spurlos vorbei. Analysten raten daher zum Kauf von Immobilienwerten in China.

Neben Ant strebt mit Lufax laut Berichten ein weiteres Unternehmen der Region an die Börse. Der chinesische Vermögensverwalter, hinter dem der Versicherungskonzern Ping An Insurance steht, plant offenbar ein Listing in den USA noch im laufenden Jahr. Ping An liegen 0,6 Proznt im Minus.

In Seoul sinkt der Kospi um knapp 1 Prozent. Die BIP-Daten des Landes für das zweite Quartal sind schwächer als ohnehin befürchtet ausgefallen. Schiffsbauwerte führen die Liste der Verlierer an: Korea Shipbuilding & Offshore Engineering büßen 1,9 und Hyundai Mipo Dockyard 2,2 Prozent ein. Nach soliden Zweitquartalszahlen steigen SK Hynix um 0,4 Prozent. Hyundai Motor legen in ähnlicher Größenordnung zu, das Unternehmen wird im Tagesverlauf ebenfalls Geschäftszahlen vorlegen.

In Australien zeigt sich der Markt gut behauptet. Der australische Finanzminister Josh Frydenberg erwartet für das nächste Jahr wieder ein Wirtschaftswachstum. Nach einem erwarteten Rückgang 2020 um 3,5 Prozent soll die Wirtschaft 2021 um 2,5 Prozent zulegen. Die Goldminenbetreiber Newcrest (plus 1,9 Prozent) und Evolution (minus 2,5 Prozent) legten Zwischenberichte zum vierten Quartal vor. Sie dürften vor allem aber vom derzeit auf Haussekurs befindlichen Goldpreis profitieren.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.090,70 +0,26% -8,88% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag Kospi (Seoul) 2.207,21 -0,96% +0,43% 08:00 Schanghai-Comp. 3.293,54 -1,19% +7,98% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.151,52 +0,37% -10,90% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.613,21 +0,72% -19,50% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.597,43 +0,66% -0,11% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:55 Uhr % YTD EUR/USD 1,1580 +0,1% 1,1573 1,1517 +3,3% EUR/JPY 124,09 +0,1% 124,00 123,20 +1,8% EUR/GBP 0,9089 -0,0% 0,9091 0,9084 +7,4% GBP/USD 1,2741 +0,1% 1,2733 1,2676 -3,9% USD/JPY 107,16 +0,0% 107,15 106,92 -1,4% USD/KRW 1198,00 +0,1% 1197,40 1197,15 +3,7% USD/CNY 7,0041 +0,1% 7,0002 7,0008 +0,6% USD/CNH 7,0041 -0,2% 7,0165 7,0018 +0,6% USD/HKD 7,7519 -0,0% 7,7523 7,7510 -0,5% AUD/USD 0,7148 +0,1% 0,7138 0,7126 +2,0% NZD/USD 0,6675 +0,2% 0,6659 0,6641 -0,8% Bitcoin BTC/USD 9.508,51 +1,4% 9.376,01 9.324,26 +31,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 42,03 41,90 +0,3% 0,13 -27,3% Brent/ICE 44,41 44,29 +0,3% 0,12 -29,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.868,25 1.872,50 -0,2% -4,25 +23,1% Silber (Spot) 22,66 23,08 -1,8% -0,41 +27,0% Platin (Spot) 916,25 925,00 -0,9% -8,75 -5,1% Kupfer-Future 2,90 2,91 -0,4% -0,01 +3,0% ===

