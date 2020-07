GENF (dpa-AFX) - Der Halbleiterhersteller STMicroelectronics wird nach dem Einbruch der Geschäfte im Zuge der Corona-Krise für das laufende Jahr wieder zuversichtlicher. So erwartet das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte eine Rückkehr zum Wachstum, wie STMicro am Donnerstag in Genf mitteilte. Der Chipkonzern erhöhte daher seine Prognose für das laufende Jahr und erwartet nun einen Umsatz von 9,25 Milliarden bis 9,65 Milliarden US-Dollar (bis zu 8,35 Mrd Euro), was im günstigsten Fall ein Erreichen des Vorjahresniveau entsprechen würde. Ende April war STMicro noch von 8,8 bis 9,5 Milliarden ausgegangen.



Für das dritte Quartal prognostiziert STMicro einen Umsatz von 2,45 Milliarden Dollar in der Mitte der Spanne, was einem Anstieg von 17,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal bedeuten würde. Das ist mehr als von Analysten erwartet. Im zweiten Quartal sanken die Erlöse allerdings noch einmal, und zwar um 6,5 Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Dollar im Vergleich zum Vorquartal, unter anderem wegen der Schwäche in der Automobilindustrie. Unter dem Strich wurde der Gewinn mit 90 Millionen Dollar verglichen mit den ersten drei Monaten des Jahres etwas mehr als halbiert./nas/mis

