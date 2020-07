Von Britta Becks

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat trotz negativer Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das Geschäft insbesondere im Mai den Ausblick für das laufende Jahr bekräftigt. Der Umsatz soll demnach zu konstanten Wechselkursen im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich wachsen, der Gewinn je Aktie zu konstanten Wechselkursen in einem Maße zulegen, das weitgehend dem Verkaufswachstum entspricht, wie die Roche Holding AG mitteilte. Zudem peilt der Konzern weiterhin eine höhere Dividende an.

Im ersten Halbjahr 2020 erhöhten sich die Konzernerlöse nur leicht um 1 Prozent auf 29,3 Milliarden Schweizer Franken. Dieses Umsatzwachstum setzt sich zusammen aus einem Erlösplus von 7 Prozent im ersten Quartal und einem Rückgang von 4 Prozent im zweiten Quartal. Besonders im Mai war das Geschäft laut Roche deutlich von der Pandemie betroffen. Seit Juni stiegen die Umsätze jedoch wieder.

Der Kerngewinn je Aktie erhöhte sich in den ersten sechs Monaten um 2 Prozent auf 10,44 Franken und wuchs damit stärker als die Verkäufe. Der Konzerngewinn nach IFRS stieg um 3 Prozent, was laut Roche auf die starken zugrundeliegenden Kernergebnisse zurückzuführen ist. Aufgrund des anhaltend starken Schweizer Frankens sank der Konzerngewinn nach IFRS in Schweizer Franken berechnet um 5 Prozent auf 8,5 Milliarden Franken.

