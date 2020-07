Unter den Corona-Impfstoffentwicklern überschlagen sich derzeit die Ereignisse. Nachdem Moderna, BioNTech, die Oxford University und Co erste vielversprechende Daten vorgelegt haben, warten Anleger nun auf weitere Details zum laufenden Programm von Novavax. Ein Analystenkommentar sorgt für frischen Optimismus.Wie Benzinga berichtet, habe die Präsentation von Novavax zum Coronavirus-Impfstoff mit dem Codenamen NVX-CoV2373 auf dem virtuellen Kongress der International Society for Vaccines am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...