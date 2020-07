Studien-Erfolg bei Valneva: Das Impfstoff-Unternehmen hat positive Ergebnisse für seine erste Phase-2-Studie (VLA15-201) des Lyme-Borreliose-Impfstoffkandidaten VLA15 erzielt. VLA15 sei über alle getesteten Dosisgruppen hinweg immunogen gewesen, wie Valneva mitteilt. Im Vergleich zu Phase 1 hätten die in dieser Studie verwendeten höheren Dosen über alle Serotypen hinweg höhere Antikörperantworten ausgelöst. In dieser Studie seien in keiner Behandlungsgruppe schwerwiegende unerwünschte Ereignisse (SAEs) beobachtet worden, teilt das Unternehmen mit. Insgesamt schien das Verträglichkeitsprofil einschließlich der Fieberraten mit anderen lipidierten rekombinanten Impfstoffen oder lipidhaltigen Formulierungen vergleichbar zu sein ....

