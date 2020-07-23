BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 27 (24) CHF - 'OVERWEIGHT' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 29 (23) EUR - 'SELL'BERENBERG HEBT CREDIT AGRICOLE AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 7,70 (5,70) EURBERENBERG STARTET ESSILORLUXOTTICA MIT 'BUY' - ZIEL 150 EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR ING AUF 8,00 (7,50) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT KBC GROEP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 55 EURCREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR AMS AUF 21 (18) CHF - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 130 (125) PENCE - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE HEBT LLOYDS AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 40 PENCEDEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 22 (21) CHF - 'HOLD'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 96 (93) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 12 (11) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR INGENICO AUF 140 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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