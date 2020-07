Kaufen, kaufen, kaufen - derzeit kommen fast alle ETFs gut an. DAX-Tracker sind sehr gefragt, aber auch MSCI World-Indexfonds. Da der Nasdaq dem S&P 500 enteilt, kaufen Anleger auch viele Nasdaq-ETFs - und nehmen Gewinne bei S&P-Indexfonds mit. 21. Juli 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt).Von Corona-Krise ist am ETF-Markt nichts mehr zu spüren, Händler berichten von hohem Interesse an Aktien-ETFs. "Bei den Umsätzen zeigt sich zwar so langsam das Sommerloch, es herrscht aber klar Risk-on-Modus", stellt ...

