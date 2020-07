KPIT Technologies hat ein europäisches Software Engineering Center in München errichtet. Dies wird das größte globale Softwareintegrations- und Technologiezentrum des Automotive-Software-Integrationspartners im Bereich Elektrifizierung, autonomes Fahren, Autosar und Fahrzeugdiagnose sein. Über 700 Mitarbeiter aus mehr als 25 Ländern sollen sich dort mit den Anforderungen an die Software der Automobilindustrie in Zeiten technologischer Veränderungen beschäftigen. Dabei arbeiten sie auch an Ansätzen für das digitale Cockpit. "Europa ist jetzt unser größter Wachstumsmarkt", sagte Kishor Patil, CEO ...

