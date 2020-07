FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein starker Auftragseingang hat die Aktien von Aixtron am Donnerstag im vorbörslichen Handel angetrieben. Sie stiegen auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Börsenschluss am Vortag um etwas mehr als vier Prozent auf 12,75 Euro.



Der LED- und Chipindustrieausrüster hatte für das zweite Quartal und damit inmitten der Corona-Krise einen im Vergleich zum Vorjahresquartal Auftragsanstieg um 56 Prozent gemeldet. "Im Grund war das bereits am Markt aber erwartet worden", sagte ein Händler.



Das war ein Grund, warum die Aktie vor Kurzem auf ein Zweijahreshoch gestiegen ist. Zudem trauen einige Experten dem Unternehmen den Aufstieg in den MDax zu. Damit würden die Papiere des Spezialmaschinenbauers unter anderem stärker in den Fokus großer institutioneller Investoren rücken./ck/zb



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

