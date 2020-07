Es könnte eine historische Berichtssaison werden: Erstmals seit vielen Jahren könnten alle fünf großen westlichen Energieriesen - Shell, Exxon, Chevron, BP und Total - Quartalsverluste ausweisen. Schließlich litten alle fünf Konzerne massiv unter den rapide gesunkenen Ölpreisen, den schwächeren Raffineriemargen und geringeren Umsätzen der Tankstellen im Zuge weltweiter Lockdowns. Royal Dutch Shell wird am 30. Juli, also in genau einer Woche seine Zahlen für das 2. Quartal vorlegen. Analysten gehen ...

